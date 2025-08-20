Замъци, имения и вили край морето привличат богати купувачи към Тоскана

През тази година крайбрежието на италианската област Тоскана оглавява класацията на най-търсените райони за покупка на луксозни имоти в страната. Това съобщава в. „Република", позовавайки се на данни от флорентинска агенция, специализирана в търговията с престижни недвижими имоти.

Изчислено е, че имотите по тосканското крайбрежие надхвърлят 1,1 милиарда евро. То е една от най-търсените дестинации за мениджъри, известни личности, предприемачи, семейни фондове и богати пенсионери. Повечето купувачи са от САЩ, Германия, Швейцария, Нидерландия , Франция и Англия със средна възраст между 45 и 65 години, информира БНР.

Купувачите са привлечени от замъци и имения с изглед към морето, носещи историческо наследство и изисканост. Особено в селищата Форте дей Марми и Кастилиончело, както и в районите Версилия и Марема, където могат да се намерят и модерни вили.

Особен интерес предизвиква и остров Капрая с крепост, изградена от Генуезката република през XVI век.

Богатството на тосканското крайбрежие от недвижими имоти е "от уникални и неповторими активи, които предлагат изключителни жилищни преживявания", а "италианският пазар е с потенциал в световен мащаб, благодарение на уникалното си наследство". Това обясни експертът Димитри Корти, цитиран от "Република".