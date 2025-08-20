Папа Лъв XIV ще живее в луксозен апартамент със „съквартиранти"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV планира да покани няколко бъдещи „съквартиранти" да заживеят с него, когато по-късно тази година се премести в папските апартаменти.

Само няколко дни след встъпване в длъжност, той обяви, че ще се настани в луксозните папски апартаменти в Апостолическия дворец в Рим, за разлика от своя предшественик, папа Франциск.

Десетте стаи в апартамента от 16-ти век в момента се ремонтират, като трима или четирима от неговите събратя ще се преместят да живеят с него, съобщи във вторник вестник „Ла Република", цитиран от "Дейли Мейл".

Очаква се личният секретар на папата от Перу, отец Едгар Римайкуна, да бъде сред хората, които ще живеят с него.

Това ще е първият случай в съвременната история, когато папа ще споделя официалното си жилище на третия етаж на Апостолическия дворец.

"За мен това изглежда ново. Не знам дали това отчита дългата история на църквата, но със сигурност е ново за съвременната епоха". Това зави ватиканският кореспондент Якопо Скарамуци пред "Телеграф".

Макар покойният папа да не живееше там, в съответствие с традицията, на 21 април, веднага след смъртта на Франциск, вратите на папските апартаменти бяха запечатани.

Вместо да се настани в луксозните папски апартаменти в Апостолическия дворец в Рим, бившият понтифик предпочете да живее възможно най-скромно в къщата за гости "Каса Санта Марта".

„По мое мнение, Лео определено е различен от Франциск, но не чак толкова", каза Скарамуци.

„Той се връща в папските апартаменти, но не като крал".

Скарамуци добави, че не е ясно кого ще избере папата, но подчерта, че това е в съответствие с чувството за общност, създадено от августинския орден на Лео.

Апартаментите са официалната резиденция на папите от 1870 г. и е обичайно новият папа да ги ремонтира.

През последните месеци се работи по преустройството на стаите, както и по отстраняването на щетите, причинени от проникване на вода и влага през 12-те години, през които апартаментът е бил празен.

По традиция папата благославя тълпите от поклонници, събрали се в неделя на площад „Свети Петър", от прозореца на апартамента.

От последните шест папи трима от тях – Йоан XXIII, Йоан Павел I и Йоан Павел II – са починали в папските апартаменти.

Отец Джеймс Мартин, американски журналист-йезуит, описа завръщането на папа Лео в апартаментите като разумно решение.

„Решението на Лео не трябва да се приема като знак за критика към папа Франциск или като знак, че той не живее „скромно", коментира той по-рано тази година.

"Трябва да се доверим на преценката на папа Лео в това и във всички други неща – и да му пожелаем успех в новия му дом!", добави той.

В продължение на 12 години той е живял на няколко крачки от площад „Свети Петър" в Курията на ордена на Свети Августин, докато е бил генерален приор между 2001 и 2013 г.

Често е говорил за ценността на съвместното съжителство с другите в религиозната общност.

Американският папа в момента живее в сградата Sagrestia, точно до базиликата „Свети Петър", докато папският му апартамент се ремонтира.

Това лято той възроди и една традиция, изоставена от предшественика му, а именно оттеглянето в папската лятна резиденция в Кастел Гандолфо.

Дворецът, разположен на хълм над блестящите води на езерото Албано, някога е служил като убежище за папите, бягащи от жегата в Рим.

Папата прекара няколко дни там през юли, преди да се върне отново през август за още един кратък престой.

Миналата неделя той сподели обяд с повече от 100 бездомни хора, докато отслужваше литургия, преди да посети местен храм в град Албано.