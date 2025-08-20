"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди ще се срещнат в Делхи до края на годината, но все още не е определена точна дата, съобщи представител на руското посолство в Индия, предаде Ройтерс.

Посолството посочи, че се очаква годишен ръст от 10% на двустранната търговия между Русия и Индия.

В съобщението също така се посочва, че е необходимо намаляване на търговския дисбаланс и премахване на бариерите пред търговията, предаде БТА.

Освен това двете страни ще продължат да развиват механизмите за плащания и също така се отбелязва, че плащанията в рубли и рупии са се увеличили..

Посолството отбелязва, че санкциите са израз на двойни стандарти и не съответстват на националните интереси.