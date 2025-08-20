ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правиш си сам ЕКГ у дома, телефонът предава даннит...

Австралийският премиер омаловажи критиките от страна на Нетаняху

Антъни Албанезе. Снимка: Туитър @AlboMP

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че се отнася с уважение към лидерите на други държави, след като израелският му колега Бенямин Нетаняху го нападна заради решението му да признае Палестинска държава, предаде Ройтерс.

"Не приемам такива неща лично, общувам дипломатично с хората. Той е говорил подобни неща и за други лидери", заяви Албанезе по време на брифинг за медиите.

Личната нападка на Нетаняху срещу Албанезе допълнително обтегна отношенията между двете страни. Връзките се влошиха, след като Австралия реши миналата седмица да признае условно Палестинската държава на Общото събрание на ООН през септември, предаде БТА.

"Историята ще запомни Албанезе такъв, какъвто е: слаб политик, който предаде Израел и изостави австралийските евреи", написа Нетаняху вчера в социалната мрежа "Екс".

Албанезе заяви, че е информирал Нетаняху за решението на Австралия да подкрепи палестинска държава, преди лявоцентристкото му правителство официално да обяви плана.

"По това време дадох на премиера Нетаняху ясна индикация за моята гледна точка и гледната точка на Австралия, но също така и ясна индикация за посоката, в която се движим", каза Албанезе.

Тази седмица Израел отмени визите на австралийски дипломати за Палестинската администрация, след като лейбъристкото правителство на Албанезе отмени визата на израелски депутат заради забележки, които австралийското правителство счете за противоречиви и подстрекателски.

