Неидентифициран обект експлодира в поле в източна Полша (Видео)

Неидентифициран обект падна в царевична нива и експлодира през нощта в село Осини в източната полска провинция Люблин, съобщи днес агенция ПАП.
Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се казва в информацията, предаде БТА.
Експлозията е счупила прозорците на няколко къщи, но никой не е пострадал, информира Ройтерс.
🇵🇱— WarNewsPL (@WarNewsPL1) August 20, 2025
❗️ Jak poinformował @PAPinformacje asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej @PolskaPolicja , po godz. 2 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat „eksplozji, wybuchu” w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.
- W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy… pic.twitter.com/VidKjneHra