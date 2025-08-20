ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 59-годишен мъж за пожар край Средец

Неидентифициран обект експлодира в поле в източна Полша (Видео)

Снимка: pixabay

Неидентифициран обект падна в царевична нива и експлодира през нощта в село Осини в източната полска провинция Люблин, съобщи днес агенция ПАП.

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се казва в информацията, предаде БТА.

Експлозията е счупила прозорците на няколко къщи, но никой не е пострадал, информира Ройтерс.

Снимка: pixabay

