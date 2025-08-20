Румъния задейства системата за предупреждение Ro-Alert заради падащи обекти от небето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жителите в северната част на румънския окръг Тулча, Югоизточна Румъния, получиха тази нощ съобщение чрез румънската система за предупреждение "Ро-Алърт" (Ro-Alert) за опасност от падащи обекти от небето на фона на войната в Украйна, предаде Аджерпрес.

Със съобщението жителите на района бяха призовани също така да предприемат защитни мерки, а продължителността на тревогата е била около 90 минути.

"След въздушната тревога бяха регистрирани шест обаждания на единния номер за спешни случаи 112 с искане за допълнителна информация. Хората не знаеха защо чуват силни удари", посочи говорителката на инспектората за спешни ситуации на Тулча Кристина Профир.

В социалните мрежи няколко души реагираха на публикация относно обявената от властите екстремна тревога и отбелязаха, че шумовете "се чуват и усещат доста силно", информира още агенцията. Някои публикуваха снимки, на които се вижда нощното небе, озарено в червено, а други споделиха видеоклипове, на които се чува шум от самолети, предаде БТА.

Над 20 руски дрона атакуваха снощи украинския крайдунавски град Измаил от акваторията на Черно море. Най-малко един човек е пострадал при атаката.