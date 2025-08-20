Израел мобилизира 60 хил. за скорошно нахлуване в Газа

Около 60 000 израелски резервисти ще получат заповеди за мобилизация, които военните ще издадат от сряда за офанзива срещу "Хамас" в град Газа, съобщава Times of Israel. Това се случва, след като министърът на отбраната Израел Кац одобри плановете на армията, според източници от службите за сигурност.

Призивите не са незабавни и резервистите ще получат най-малко две седмици предизвестие, преди да се явят на служба.

Броят на призованите резервисти е в допълнение към десетките хиляди резервисти, които в момента служат в резервите. Ако офанзивата в град Газа продължи, около 130 000 израелци ще бъдат в резервите по време на операцията.

Не се очаква всички резервисти да участват в операцията по превземането на град Газа, тъй като някои от тях ще заменят редовните войски на други фронтове.

Заповедите трябваше да бъдат издадени, след като офисът на Кац съобщи, че той се е срещнал във вторник с началника на Генералния щаб на IDF генерал-лейтенант Еял Замир, други висши офицери и представители на Шин Бет, за да одобри плановете на военните за превземането на град Газа.