Латвия иска по-бързо изграждане на отбранителни съоръжения по границите с Русия и Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова за по-бързо изграждане на отбранителни съоръжения по границите на страната с Русия и Беларус, като се позова на рисковете за сигурността, произтичащи от войната на Москва в Украйна, информира ДПА.

Посещавайки границата близо до Заборйе във военна униформа, Ринкевичс беше информиран за плановете за огради, бетонни бариери и противотанкови препятствия заедно с латвийския военен шеф Каспарс Пуданс и шефа на граничната охрана Гунтис Пуятс, предаде БТА.

Президентът заяви, че предвид събитията в Украйна, Латвия трябва да бъде подготвена за всички сценарии в следващите години.

Той отбеляза, че границата изглежда коренно различна от преди две години, но заяви, че все още има много какво да се направи, както по отношение на завършването на оградата със сензори и камери за наблюдение, така и по отношение на инсталирането на бетонни и противотанкови бариери.

Той подкрепи и плановете за разширяване на граничната ивица от 12 на 42 метра.

Бариерите са част от съвместна балтийска отбранителна линия с Естония и Литва, предназначена да възпрепятства потенциална руска агресия и съгласувана с отбранителните планове на НАТО за региона.

Латвия планира да инвестира около 300 милиона евро между 2024 и 2028 г. за укрепване на 400-километровата граница. Работата по най-уязвимите участъци напредва според плана, каза Ринкевичс, но все още трябва да се реши въпросът с отчуждаването на имоти и компенсациите за собствениците на земя.

Той също така описа сигурността на границата като постоянна задача, изискваща непрекъснати усилия.