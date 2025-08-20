Измами с даренията за Украйна хвърлят сянка върху естонските неправителствени организации

Естонският предприемач Хенри Лаупмаа, обвинен в присвояване на средства, предназначени за дарения на дронове за Въоръжените сили на Украйна, призна вината си пред Харюския районен съд в Талин, предаде естонската обществена медия "Ести Рахвусрингхалинг". Съгласно сключеното с прокуратурата споразумение Лаупмаа трябва да плати 2470 евро глоби и да възстанови част от даренията.

"Да, признавам се за виновен в съответствие със споразумението за признаване на вината", заяви Лаупмаа в заседателната зала, като увери съда, че ще успее до 2027 г. да възстанови исканите суми.

Между 27 септември 2022 г. и 4 септември 2023 г. в сметките на ръководената от Лаупмаа НПО чрез онлайн платформата "Тоета" са получени дарения на обща стойност 212 808 евро, съобщи естонският ежедневник "Постимеес". Според прокуратурата, Лаупмаа е използвал средствата, предназначени за благотворителни цели, за финансиране на личните си нужди и бизнес дейностите си. Малко след като са му повдигнати обвиненията Лаупмаа започва доброволно да връща средства, като между октомври 2023 и септември 2024 г. възстановява 183 000 евро. Самият той се опита да се оправдае, че поради техническа грешка част от даренията са били насочени към други проекти и за поддръжката на платформата за дарения. Сред измамените дарители са писателят Рой Страдер и депутатите от естонския парламент Ерик-Нилс Крос (управляващата Реформистка партия) и Юку-Кале Райд (ПП "Естония-200" – младши партньор в управляващата коалиция).

През 2022 г., шест месеца след ескалацията на войната в Украйна, Лаупмаа започва да събира дарения чрез онлайн платформата с цел закупуване и доставка на дронове на Въоръжените сили на Украйна, заедно с необходимите системи за контрол и поддръжка, които обаче така и не достигат до целта си, припомня отразяващият новини от трите балтийски републики информационен портал "Делфи". "Прокуратурата смята, че събраните доказателства сочат, че обвиняемият е използвал събраните от добросъвестни лица пари не за обещаната благотворителност, а за лична изгода", заяви прокурор Анели Масинг след като обвинителният акт беше връчен на съда, предаде БТА.

Това обаче не е нито единственият, нито най-големият случай, когато в Естония пожертвованията за Украйна, събирани от НПО, не отиват по предназначение.

Така в началото на месеца държавната прокуратура повдигна обвинения срещу основателката на НПО "Слава на Украйна" и свързана с ПП "Естония 200" Йохана-Мария Лехтме за злоупотреба с доверие и присвояване на сумата от 458 000 евро. Както обясни пред "Викеррадио" прокурор Сигрид Нурм, която разглежда делото на Лехтме, до август 2022 г. "Слава на Украйна" е доставяла хуманитарна помощ изключително чрез украинската неправителствена организация "Всичко за победата", но след това Лехтме е започнала злоупотреби, превключвайки потока средства към частна местна компания. Макар и 6,5 млн. евро наистина да са изпратени като хуманитарна помощ за Украйна, през пролетта на 2023 г. се открива, че приблизително 1,5 милиона евро дарения са "потънали", като приблизително една трета от тях при Лехтме. Междувременно самата НПО в момента е в процес на ликвидация, отбелязва "Викеррадио".

Естонският депутат от опозиционната Центристка партия Александър Чаплигин на свой ред коментира във "Фейсбук", че разкритията за корупция в НПО ще ударят особено силно участващата в управляващата коалиция партия "Естония 200". "Всичките ѝ депутати попаднаха в парламента на вълната от обществени симпатии към Украйна, олицетворени от ръководителя на сдружението "Слава на Украйна" Йохана-Мария Лехтме. Оказа се, че Лехтме нагло е използвала дарения от естонски жители за лично обогатяване. Сега изкарват Лехтме за лоша, докато останалите от партията за ангели. Съдейки по рейтинга им обаче, те няма да живеят дълго хубав живот - до 19 октомври (тогава в страната ще се проведат местни избори – бел. ред.). След това "Естония 200", претърпяла пълен провал, ще изчезне от голямата политика, а членовете ѝ ще се преместят в други партии. Следете ръцете на фокусника и не пропускайте да забележите тези лица сред кандидатите от други партии", отбеляза депутатът.

След тези нашумели скандали потокът от дарения за Украйна започва да намалява, засягайки определени проекти. Така например първата украинска радиостанция в Естония - "Друзи", спря на 2 август излъчването си в радиоефира поради липса на финансиране. Представители на проекта заявиха, че месечните разходи за поддръжка на операциите възлизат на около 8000 евро, от които около 5000 отиват за наем и поддръжка на предаватели. Но никой не е бил склонен да плаща за украинското радио в Естония и предаването му е прекратено.

На фона на скандалите с благотворителните средства общественото доверие в Естония към НПО спада. Това без съмнение се отразява на събирането на пожертвования за нуждаещите се, отбелязва естонското "Радио 4". В ефира на радиостанцията Дария Ровба, представител на Естонската асоциация на обществените сдружения, призна, че репутацията на благотворителните организации е била увредена, но това все пак са изолирани примери за измама, като повечето организации използват средства или ресурсна помощ за добри цели. "Добър начин да се възвърне доверието на организацията е информацията за това на кого се дарява трябва да е публично достъпна, уебсайтът трябва да е известен, трябва да има контакти, за да можете да се свържете с тях. Ако се съмнявате дали да направите дарение или не, можете да се свържете с организацията и да попитате за целите. Благотворителните организации обикновено са отворени и с удоволствие осъществяват контакт", заяви тя.