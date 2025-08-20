ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Уол Стрийт Джърнъл": Илон Мъск спира създаването на политическата си партия

Илон Мъск Снимка: Twitter/@TheRichFromCali

Илон Мъск спира създаването на политическата си партия. Това заяви изданието "Уол Стрийт Джърнъл", като се позовава на свои източници.

Това се случва малко повече от месец след като милиардерът обяви, че създава нова формация след допитване до последователите си в платформата "Екс". Партията трябваше да се казва "Америка", а целта й - да върне свободата. Според публикацията, Мъск спира проекта, за да запази близките си отношения с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Ванс се счита за потенциален наследник на движението "Да направим Америка велика отново" и кандидат за държавен глава на Републиканската партия на изборите през 2028.

Илон Мъск се включи активно в предизборната кампания на президента Доналд Тръмп, след това беше и част от администрацията на Белия дом, но след това отношенията между бизнесмена и държавния глава се влошиха. Близки до Мъск казват, че той не се отказал официално да прави партия и че може да размисли с наближаването на междинните избори за Конгрес догодина, цитирано от БНТ.

