Четири самоубийства в Косово за последните дни и общо 11 до юли тази година

В Косово само за последните дни са регистрирани четири самоубийства – статистика, която предизвика тревога в страната, предаде Косовското радио и телевизия (РТК/RTK).

Причините за самоубийствата са различни, но косовски организации призовават държавата да обръща по-голямо внимание на маргинализираните групи в обществото като пенсионери и ветерани, докато социолози виждат това като притеснително явление за косовското общество, отбелязва РТК.

Само на 18 август са регистрирани три случая на самоубийства – трима мъже на средна възраст са сложили край на живота си в градовете Обилич, Истог и Скъндерай (Сърбица).

В писмен отговор до РТК косовската полиция информира, че през 2024 г. са регистрирани общо 19 самоубийства, а в периода от януари до юли тази година – 11, предаде БТА.

Във връзка с трите регистрирани самоубийства за един ден реагира и косовската неправителствена организация Съвет за защита на правата и свободите на човека (KMDLNJ). От организацията заявиха, наред с други неща, че случаите на самоубийства се увеличават при маргинализираните групи, неглижирани от държавата, като малък брой такива инциденти са регистрирани и при бизнесмени, които нямат подкрепа или защита от закона.

Бинд Скея от друга неправителствена организация – "Линията на живота" (Linja e Jetës), чиято цел е превенция на самоубийствата в Косово, казва, че получават поне по едно обаждане на телефонната линия на организацията с апел за помощ.

Той допълни, че от декември насам организацията разполага и с онлайн чат, което е увеличило броя на свързалите се с тях хора.

"В последните шест месеца получихме повече от 800 обаждания и над 2000 заявки (по чат) за връзка с нас", каза Скея.

Той каза още, че е необходимо неправителствената организация да се институционализира, за да може да има спешна телефонна линия за такива случаи.

Социолози в Косово виждат последните самоубийства като притеснително явление за обществото. Според социолога Генц Дзърдза причините могат да бъдат различни социални стигми.