Ван И пристигна в Кабул за среща на външните министри на Китай, Афганистан и Пакистан

Министърът на външните работи на Китай Ван И пристигна в Кабул, за да участва в срещата на министрите на външните работи на Афганистан, Пакистан и Китай, посочва съобщение на официалния сайт на китайското външно министерство, предаде ТАСС.

"Сутринта на 20 август 2025 г. членът на Политбюро на ЦК на КПК, министърът на външните работи Ван И пристигна в Кабул на посещение в Афганистан, за да участва в шестата среща на министрите на външните работи на Китай, Афганистан и Пакистан", се казва в съобщението, предаде БТА.

Вчера говорителката на китайското външно министерство Мао Нин съобщи, че Ван И ще посети Пакистан на 20-22 август, за да участва в шестия кръг от стратегическия китайско-пакистански диалог на ниво министри на външните работи. От 18 до 20 август Ван И беше на работно посещение в Индия.