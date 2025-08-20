ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилски вратар счупи рекорда на легендарния Питъ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21141133 www.24chasa.bg

Ван И пристигна в Кабул за среща на външните министри на Китай, Афганистан и Пакистан

1124
Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив

Министърът на външните работи на Китай Ван И пристигна в Кабул, за да участва в срещата на министрите на външните работи на Афганистан, Пакистан и Китай, посочва съобщение на официалния сайт на китайското външно министерство, предаде ТАСС.

"Сутринта на 20 август 2025 г. членът на Политбюро на ЦК на КПК, министърът на външните работи Ван И пристигна в Кабул на посещение в Афганистан, за да участва в шестата среща на министрите на външните работи на Китай, Афганистан и Пакистан", се казва в съобщението, предаде БТА.

Вчера говорителката на китайското външно министерство Мао Нин съобщи, че Ван И ще посети Пакистан на 20-22 август, за да участва в шестия кръг от стратегическия китайско-пакистански диалог на ниво министри на външните работи. От 18 до 20 август Ван И беше на работно посещение в Индия.

Китайският външен министър Ван И

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини