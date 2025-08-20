КМГ: Мобилният телевизионен комплекс China Red 8K Ultra HD на КМГ официално започна експлоатация в Лхаса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 19 август мобилният телевизионен комплекс China Red за предавания в качество 8K Ultra HD на Китайската медийна група завърши монтажа на оборудването и техническата настройка на площада пред двореца „Потала" в Лхаса, Тибет. С това той беше официално пуснат в експлоатация, пише КМГ.

Това е първото влизане на China Red в Тибет. Той ще изпълнява важната задача за отразяване на 60-годишнината от създаването на Тибетския автономен район в снежното плато.

Мобилният телевизионен комплекс China Red е най-мощната и гъвкава система за живо предаване на открито в света. Автомобилът тръгна от Пекин на 31 юли и пристигна в Лхаса в ранните часове на 6 август, като измина разстояние от 3837 километра.