КМГ: Китай ще изгради постепенно най-голямата система за национални паркове в света

Държавното управление по горите и тревните площи съобщи вчера, че през последните десет години е постигнат пробив в изграждането на национални паркове, пише КМГ. Основна важна стъпка е постепенно създадената единна и стандартизирана система за управлението им с китайски характеристики. Към момента първите пет национални парка са преминали регистрация за потвърждаване на правата.

Съгласно „План за изграждане на система за мониторинг на националните паркове", през следващите три години ще се използват най-новите научни и технологични постижения за изграждане на интегрираната система за контрол, която ще позволи нормализирано и прецизно разпознаване и наблюдение в реално време на дивите животни в ключови райони на националните паркове. Същевременно Китай ще създаде постепенно нови национални паркове, като до 2035 г. ще бъде изградена най-голямата такава система в света.