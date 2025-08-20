ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евростат: България изпълнява и през юли критерия з...

КМГ: Макао отчита ръст на MICE събитията през първата половина на 2025 г.

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Броят на събитията в сектора MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions – срещи, стимули, конференции и изложби) в специалния административен район Макао рязко се е увеличил през първите шест месеца на 2025 г., пише КМГ. Данните показват, че между януари и юни са проведени 918 събития, което е ръст от 29,3% на годишна база. Основен дял заемат срещите и конференциите – 863 събития, или увеличение от 29,6%, като броят на участниците се е повишил с 6,7% до 82 000 души. Изложенията са били 27, което е с 3,8% повече спрямо миналата година.

MICE е важен сектор в туристическата индустрия, който се фокусира върху планирането и организирането на бизнес събития. По тематични направления водещ е секторът „търговия и управление" с 358 събития, или 39% от общия брой, следван от „туризъм" и „информационни технологии". Въпреки ръста на събитията, общият брой посетители е намалял с 11,2% на годишна база заради глобалните икономически несигурности и промените в потребителските модели.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

