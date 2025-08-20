КМГ: Военният парад на 3 септември върви по новия път на модернизацията в китайски стил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет бе представена подготовката за военния парад, който ще се проведе на 3 септември. Това предаде КМГ.

„Предстоящият военен парад ще представи новия път, по който цялата партия, армия и хора от всички етноси в страната вървят към осъществяване на модернизация в китайски стил, ръководена от ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин ", заяви говорител на Пресслужбата.

Парадът ще продължи 70 минути и ще представи най-новото военно оборудване. В него ще дебютират нови модели, включващи напреднали технологии, които демонстрират силни военни способности за постигане на победа в съвременна война.

Подготовката за парада в основни линии вече е завършена, заяви говорителят.