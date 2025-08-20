Бившият сръбски премиер Милош Вучевич призова сърбите на мирен контрапротест

Председателят на управляващата в Сърбия Сръбска прогресивна партия (СПП) и бивш премиер Милош Вучевич призова днес в ефира на телевизия "Пинк" сръбските граждани да се съберат за мирни контрапротести из цялата страна.

Вучевич, който към момента е съветник на президента по регионалните въпроси, призова хората, които не искат сблъсъци и желаят нормален живот, на мирни и демократични демонстрации, които ще бъдат организирани от СПП в цялата страна, предаде БТА.

"Мисля, че това е реакцията на обикновените хора в Сърбия на всичко, през което преминаваме през последните девет месеца. Факт е, че блокадите ни отнеха най-важните ценности, нормалния начин на живот, нормалното придвижване, планирането на бъдещето. Хора без лица, политика без политика и чисто насилие застрашиха ценностната ни система", каза Вучевич в интервю за телевизията.

По думите му гражданите искат нормален живот и не искат сблъсъци, не искат инциденти, а само да се върнат към нормалния живот.

"Вярвам, че това ще бъде ключовото послание днес – стига толкова блокади! (Хората) искат своята Сърбия обратно. Това, което видяхме в последните дни, разбули политиката на блокиращите (студенти). Дори не знаете кой ги води, това са хора без лица", подчерта Вучевич. "Използвам възможността да призова гражданите на мирно демократично събиране с посланието – стига толкова блокади, искаме обратно животите си".

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм. Правителството и президентът пък твърдят, че опозиционни партии стоят в основата на протестите, а не обикновени граждани.

На протестите в последните дни се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, както и до стотици арестувани демонстранти.