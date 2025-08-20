ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилски вратар счупи рекорда на легендарния Питъ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21141325 www.24chasa.bg

Горещата вълна в Италия приключва, идват бури и градушки

1384
В Италия очакват гръмотевични бури и градушки Снимка: Пиксбей

Горещата вълна, обхванала Италия, скоро ще приключи. Най-напред ще се усети захлаждане в северната част на страната, сочат метеорологичните прогнози, цитирани от БНР.

Причината е преминаваща система с ниско атмосферно налягане, идваща от Атлантическия океан, която ще донесе гръмотевични бури, силен вятър, проливни валежи и възможни градушки.

Очаква се температурите да спаднат с около 10 градуса – до стойности около 25–26°C – като нощите ще станат значително по-прохладни.

В област Ломбардия и за Милано е обявено оранжево предупреждение за риск от гръмотевични бури и жълт код за хидрогеоложки риск, считано от тази нощ. Подобни са прогнозите също за областите Пиемонте, Венето, Емилия-Романя и Лигурия.

Очакват се продължителни превалявания в Алпийските и предалпийските райони с възможност за валежи над 40 мм на квадратен метър за няколко часа.

За медиите метеорологът Валентина Акордон каза, че "тази пертурбация в късното лято прекъсва жегата на летните месеци и възвестява настъпването на есента".

В Италия очакват гръмотевични бури и градушки Снимка: Пиксбей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини