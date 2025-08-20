Конституционният съд на Перу спира разследванията срещу президента

Конституционният съд на Перу разпореди незабавното прекратяване на всички разследвания срещу президента Дина Болуарте, предаде БТА. Съдът постанови, че държавният глава не може да бъде разследван, докато е на поста си, потвърждавайки тезата на правителството, че действащ президент може да бъде разследван единствено за държавна измяна, неправомерно разпускане на Конгреса и възпрепятстване на избори, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Перуанската президентка в момента е изправена пред множество разследвания от страна за предполагаемо незаконно обогатяване и за смъртта на най-малко 59 души по време на протестите, последвали идването ѝ на власт след ареста и лишаването от свобода на бившия президент Педро Кастильо за неуспешен опит за преврат.

Болуарте, най-непопулярният лидер в Латинска Америка (според няколко проучвания с рейтинг на одобрение от едва 3%), е разследвана и по случая „Ролексгейт" за предполагаемо получаване на подкупи под формата на луксозни подаръци.

Тя е разследвана и за това, че не е разкрила публично временната си неработоспособност, докато е била подложена на козметична операция, както и за предполагаемо фалшифициране на подписи върху официални документи по време на престоя болничния ѝ престой.

Освен това, тя е разследвана за предполагаемо прикриване на бягството на Владимир Серон, лидер на марксистки ориентираната партия „Перу Либре", с която Болуарте беше избрана за вицепрезидент като част от президентската листа на Кастильо.

Автомобил на президентството е бил забелязана близо до резиденция, където се подозира, че се е укривал.

Според решението на Конституционния съд, всички наказателни дела срещу Дина Болуарте трябва да бъдат спрени, докато не изтече мандатът ѝ на 28 юли 2026 г. и тя не предаде президентския пост.

„Президентската институция е защитена от всякаква намеса или смущения, които засягат нормалното изпълнение на длъжността", се казва в решението на съда, което беше прието с пет на два гласа.

Съдиите също така заявиха, че „е недопустимо да се приемат съдебни мерки, които биха могли да възпрепятстват правилното упражняване на правомощието да се ръководи общата политика на правителството и другите правомощия и задължения, произтичащи от различните президентски длъжности".

„Уместно е да се повтори, че целта на въпросния специален режим не е да защитава лицето, което заема или изпълнява длъжността, а по-скоро властта, присъща на високата публична длъжност на президента на републиката", допълниха от там.

Прокуратурата продължава разследванията срещу Болуарте, но за да формализира обвиненията, трябва да получи одобрението на Конгреса за снемане на имунитета ѝ.

Всички жалби, подадени от прокуратурата до Конгреса, обаче бяха отхвърлени.

В понеделник вечерта Лус Пачеко, председател на Конституционния съд, увери, че решението на съда не се отнася лично за Болуарте, а се прилага за всеки, който заема президентския пост в Перу.