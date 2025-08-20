ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бразилски вратар счупи рекорда на легендарния Питъ...

На Халкидики продължават акциите за събиране на оставени на плажа чадъри и хавлии

Плажната ивица на Аспровалта е една от най-широките. Снимка: Антоанета Маскръчка

Местните власти на Халкидическия полуостров в Северна Гърция продължават усилията си за отстраняване на чадърите, хавлиите и шезлонгите, които незаконно оставят някои туристи по плажовете, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Заместник-кметът на община Полигирос Танасис Цингас обясни, че усилията за изчистване на плажовете от трайно поставени чадъри и друго плажно оборудване са започнали от миналата година, предаде БТА.

Някои от туристите, които оставят чадърите си постоянно на плажа, са се оплакали, че са получили плажното си оборудване заедно с наетите ваканционни имоти и са поискали да им бъде възстановено, защото трябва да го върнат на собствениците на жилищата.

„Уведомихме ги, че това не може да стане, защото оборудването, което е оставено незаконно на плажа, се смята за отпадък и трябва да бъде изхвърлено", каза Цингас.

При една от последните акции на плаж в Северна Гърция бяха събрани над 2 тона плажни принадлежности.

Плажната ивица на Аспровалта е една от най-широките.

