23 373 протеста са се провели за девет месеца в Сърбия

За девет месеца на територия на Сърбия са се провели 23 373 протеста, съобщи началникът на полицията Драган Василевич в интервю пред РТС, предаде БТА.

Василевич уточни по време на интервюто снощи, че протестите не са регистрирани в съответствие със закона, но за тяхното обезопасяване са били ангажирани повече от 230 000 полицаи.

"Трудно е да отговориш на полицай, когато те пита: "Директоре, аз вече три пъти законно доведох в ареста еди-кой си човек, а ето го, за четвърти път отново хвърля камъни по мен...", каза Василевич.

„Полицията поддържа обществения ред и сигурност на цялата територия на Република Сърбия. Не знам кой би поддържал реда, ако не беше полицията. Представете си, ако нямаше полиция на тези 23 000 места. Това би било пълен хаос. И е очевидно, че някой има нужда от хаос или някой иска този хаос, но полицията не го позволява", каза още директорът на сръбската полиция.

Той посочи, че за последните девет месеца движението в Сърбия е било блокирано на повече от 12 000 локации.

В Сърбия се провеждат антиправителствени протести повече от девет месеца след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година, причинило смъртта на 16 души. Трагедията предизвика вълна от социално недоволство в цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултета в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента Александър Вучич в корупция и непотизъм.

По време на многохилядния протест в Белград на Видовден, 28 юни – значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите – студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.

В интервюто пред РТС снощи директорът на полицията съобщи, че една от основните теми на заседанието на Съвета за национална сигурност, което се състоя вчера в Белград, е била ситуацията на сигурност в Сърбия.

"Заключението на заседанието на Съвета е, че ситуацията на сигурност в Сърбия е стабилна", заяви Василевич пред РТС.

„Стигна се до заключението, че е необходима пълна координация на всички служби за сигурност и всички други държавни органи, за да се гарантира, че ситуацията на сигурност остава напълно стабилна", каза той.

Директорът на полицията казва, че са анализирани определени методи, за да може ситуацията да се подобри още повече, но не съобщи повече подробности.

Преди дни сръбският президент Александър Вучич обяви, че държавата разполага с достатъчно законови мерки, които да приложи срещу протестиращите, като въвеждането на извънредно положение не е сред разглежданите.

"Ще видите нашите изненадващи решения. В първите дни на някои ще им се стори, че сме се оттеглили, че ни няма, но след това ще се види цялата решителност на сръбската държава. Ще използваме всичко, с което разполагаме, за да върнем реда, мира и спокойствието в нашата страна", заяви Вучич в края на миналата седмица.