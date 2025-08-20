Сръбските студенти блокират съда в Нови Сад за втори ден

Група сръбски граждани блокират днес за втори ден сградата на съда в Нови Сад след призив на студентите, съобщават сръбските медии. Блокадата е в знак на протест срещу арестите на протестиращи, като се съобщава за още един арест днес, предаде БТА.

Протестиращите са блокирали улицата пред съда и входовете към сградата, информира сръбската национална телевизия РТС. Полицията е осигурила достъп на съдебните служители до сградата, като към момента има полицейски кордон, който им позволява да преминават свободно през главния вход на съда.

Арестуваният е студент от Факултета по технически науки към Университета в Нови Сад, но към момента няма информация каква е причината за ареста му и къде е отведен.

Протестиращите посочват като причина за блокадата "неоснователните арести на участници в протестите, проведени в последните дни", като призовават за освобождаване на арестуваните, включително и обвинените в нападение на служебни лица и за опит за убийство.

Блокадата на съда в Нови Сад днес ще продължи до края на работното време на институцията. Протестиращите обявиха, че ще блокират сградата на съда, в която се помещават и Висшият съд и прокуратурата, всеки ден, докато не бъдат изпълнени исканията им.

При вчерашната блокада на съда бяха арестувани двама души - представител на опозиционната партия Движение на свободните граждани Радивое Йовович и активистката Исидора Челекетич. Смята се, че те са попречили на служебно лице в изпълнение на задълженията му. Общо осем участници от протестите в Нови Сад в последните дни бяха арестувани, като седем от тях бяха освободени да се защитават на свобода.

Междувременно сръбската Асоциация на независимите електронни медии осъди нарушаването на медийното известяване пред сградата на съда в Нови Сад, както и нападението срещу журналисти на две сръбски медии днес, съобщава сръбският вестник "Данас".

В съобщението се посочва, че днес сутринта на протеста в Нови Сад полицията е разчистила входа на съда със сила, като е нападнала журналисти на медиите Ен 1 и "Разглас нюз". Те твърдят, че са били ударени с щитове и ръце, въпреки че са се легитимирали като журналисти.

Според Асоциацията това е поредното нападение срещу журналисти в Нови Сад в последните няколко месеца, а само срещу журналиста на "Разглас Нюз" Жарко Богосавлевич са извършени над 30 нападения.

Напрежението в Нови Сад ескалира след протеста на 13 август, когато протестиращи нападнаха полицаи и военни от елитното звено „Кобра", ранявайки седем души, четирима от които тежко. По време на инцидента военен подофицер произведе предупредителни изстрели във въздуха. В последвалите дни бяха арестувани шестима души, заподозрени в нападение над членове на звеното, а Висшият съд постанови 30-дневен арест за петима от тях и домашен арест за шестото лице.

Протестите в Сърбия продължават вече повече от девет месеца и са водени основно от студентски организации, които настояват за наказателна и политическа отговорност за трагедията на жп гарата в Нови Сад, когато на 1 ноември падна козирката на сградата и уби 16 души. Впоследствие към исканията им бяха добавени и призиви за предсрочни избори.

В Нови Сад и Белград напрежението остава високо, а антиправителствените протести продължават ежедневно, като често прерастват в сблъсъци между протестиращи, полиция и поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).