Скандинавски пощенски оператори временно спират пратките до САЩ

Пощенските компании от Швеция и Норвегия "ПостНорд" (PostNord) и "Постен бринг" (Posten Bring) временно спират пратките до САЩ, дни преди края на изключението, което което позволява безмитен внос на пакети с ниска стойност, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Администрацията на президента Доналд Тръмп миналия месец обяви, че от 29 август отменя изключението, известно като "de minimis" за международни пратки на стойност под 800 долара, което позволява и вносът да става с минимални бюрократични процедури. По-рано се предвиждаше изключението да остане в сила до 1 юли 2027 г. като част от данъчен законопроект.

От май т.г. освобождаването от мита по тази клауза е забранено за внос на стоки с произход от Китай, но много вносители планираха да продължат да използват този търговски инструмент за пратки от други държави през следващите години, каза главният изпълнителен директор на "Ел Ви Кей Лоджистик" (LVK Logistics" Маги Барнет, цитирана от специализираното издание "СъплайЧейнДайв". Макар че правилото de minimis често се свързва с големи платформи за директни продажби към потребители като "Шейн" (Shein) и "Тему" (Temu), редица други компании също разчитат на него за по-рентабилен трансграничен превоз на колетни пратки.