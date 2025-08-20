Иранският президент пристигна на посещение в Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан пристигна в Беларус на официална визита за разговори с лидера на републиката Александър Лукашенко, предаде БТА по информация на осведомителна агенция БелТА.

По-рано пресслужбата на президента на Беларус съобщи, че се предвижда среща в тесен и разширен формат, след което ще бъде подписан двустранен документ за разширяване на партньорството между двете държави.

Беларус е готова да обсъди с Иран всякакви въпроси – от сътрудничеството в доставките на храни до военно-техническата сфера, заяви президентът на Беларус Лукашенко в разговора с иранския си колега Масуд Пезешкиан в тесен състав.

Готови сме да обсъдим всевъзможни въпроси, нямаме закрити теми. Готови сме да сътрудничим с вас по въпроси от осигуряването на храна за вашата страна до военно-техническото сътрудничество. Още веднъж подчертавам: тук няма никакви тайни. Не обединяваме сили срещу някого, правим всичко за благото на нашите народи – иранския и беларуския, подчерта Лукашенко.

Иран е готов да сътрудничи с Беларус за неутрализиране на незаконните западни санкции, заяви Масуд Пезешкиан.

"Иран и Беларус се подкрепят взаимно на международната сцена, което е много ценно и важно. Ние си сътрудничим на базата на взаимно доверие и взаимно уважение. Ислямска република Иран е готова да сътрудничи с Република Беларус за неутрализиране на незаконните западни санкции", увери иранският президент Александър Лукашенко, предаде БелТА.

Президентът на Иран смята, че равнището на икономическите отношения все още не съответства на нивото на доверие между Минск и Техеран: „Трябва да достигнем нивото, при което ще можем да реализираме всички споразумения".

Планира се Лукашенко и Пезешкиан да обсъдят сътрудничеството между Беларус и Иран в областта на търговията, инвестициите и индустриалното сътрудничество, реализацията на съвместни инициативи в науката, технологиите, образованието, както и взаимодействието между държавите в рамките на международни структури, включително Евразийския икономически съюз (ЕИС), Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), БРИКС, ООН.

В центъра на вниманието ще бъдат и въпросите за осигуряване на регионалната и международната сигурност.

Преди визитата си в Беларус президентът на Иран посети Армения.