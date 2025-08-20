ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евростат: България изпълнява и през юли критерия з...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21142229 www.24chasa.bg

Рекордни дъждове блокираха Мумбай

800
Рекордни дъждове блокираха Мумбай. СНИМКА: Pixabay

Проливните дъждове през сезона на мусоните в Индия блокираха части от финансовата и развлекателна столица на страната - Мумбай, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

За пет дни поройни мусонни дъждове над някои части на града се изляха до 875,1 мм дъжд, съобщи местната метеорологична служба, цитирана от Ройтерс. Много училища в града днес бяха затворени за втори пореден ден. Властите призоваха жителите да не излизат навън, тъй като се очакват още дъждове.

Проблемите има и при местното железопътно движение, което е ключова част от транспортната система на града. Много райони са наводнени и жителите са принудени да газят във вода до колене.

Рекордни дъждове блокираха Мумбай. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини