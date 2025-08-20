Рекордни дъждове блокираха Мумбай

Проливните дъждове през сезона на мусоните в Индия блокираха части от финансовата и развлекателна столица на страната - Мумбай, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

За пет дни поройни мусонни дъждове над някои части на града се изляха до 875,1 мм дъжд, съобщи местната метеорологична служба, цитирана от Ройтерс. Много училища в града днес бяха затворени за втори пореден ден. Властите призоваха жителите да не излизат навън, тъй като се очакват още дъждове.

Проблемите има и при местното железопътно движение, което е ключова част от транспортната система на града. Много райони са наводнени и жителите са принудени да газят във вода до колене.