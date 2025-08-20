Полша: Децата, които бяха отвлечени от Путин, трябва да се върнат у дома

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че лидерите на „Коалицията на желаещите" са потвърдили необходимостта от продължаваща подкрепа за Украйна във войната ѝ с Русия, предаде БТА по информация на полската новинарска агенция ПАП.

Туск участва във видеоконференция с представители на повече от 30 държави, на която бяха разгледани и резултатите от срещата, проведена в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин, както и разговорите във Вашингтон.

„Всички ние потвърдихме необходимостта от продължаваща подкрепа за Украйна във войната с Русия", написа Туск в социалната платформа „Екс", добавяйки, че това е „положителна прелюдия към Европейския съвет, който току-що започва".

„Всички искат мир, никой не иска Украйна да капитулира", подчерта Туск в поста си в „Екс".

Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, преди да проведе разговори с европейски лидери. По-късно той се обади на Путин, за да обсъдят възможността за организиране на среща между Зеленски и Путин, последвана от тристранна среща с негово участие. Тръмп също така обяви готовност да помогне на европейците да гарантират мира.

Зеленски заяви, че гаранциите за сигурност за Киев включват американски оръжия на стойност 90 милиарда щатски долара, което включва предимно самолети и системи за противовъздушна отбрана.