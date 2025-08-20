ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV призова за пост и молитва на 22 август за мир в Украйна и по света

Папа Лъв XIV призова католиците и другите вярващи да спазят ден на пост и молитви за мир в Украйна и другите раздирани от война страни в петък, предаде БТА по информация на Ройтерс.

"Тъй като нашата Земя продължава да бъде наранявана от войните в Светите земи, в Украйна и в много други райони [...], приканвам всички вярващи да посветят 22 август на пост и молитва", каза папата по време на седмичната си аудиенция във Ватикана.

Нека вярващи помолят Бог "да ни дари мир и справедливост и да изтрие сълзите на онези, които страдат поради продължаващите въоръжени конфликти", призова Светият отец.

