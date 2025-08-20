Товарен и пътнически влак се удариха в Италия, двама души са леко ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души бяха леко ранени, след като регионален междуградски влак се удари в товарен влак днес в Северна Италия, предава италианската новинарска агенция АНСА.

Движението по линията Бренер-Тренто, между Медзокорона и Тренто, бе спряно за няколко часа поради сблъсъка, съобщава БТА.

Железопътната компания "РФЛ" (RFL) съобщи, че се води разследване на обстоятелствата, довели до сблъсъка.

Според първоначалната информация по време на маневриране товарните вагони, намиращи се в района на Ронкафорт в Тренто, са се отделили от останалата част на влака, причинявайки сблъсък с регионалния влак, който е бил спрян на светофара, в резултат на което само един вагон е дерайлирал.

Двама души са получили леки наранявания, но няма данни за по-сериозни наранявания сред пътниците или екипажа на влака.