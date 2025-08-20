Дания иска да премахне ДДС върху книгите, за да насърчи четенето

Датското правителство иска да премахне ДДС върху книгите, който в момента е 25 на сто, за да насърчи четенето, обяви днес министърът на културата Якоб Енгел-Шмит, цитиран от Франс прес.

"Правителството предлага в своя законопроект за бюджета да премахне ДДС върху книгите", каза той в интервю за агенция Рицау, предаде БТА.

"Трябва да направим всичко възможно, за да решим кризата с четенето, която, за съжаление, става все по-разпространена през последните години", обясни министърът, като уточни, че премахването на ДДС ще струва на Дания 330 милиона крони (44,2 милиона евро) годишно.

Според последния доклад по програмата за международно оценяване на учениците "Пиза" (Pisa) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) около 24 на сто от 15-годишните датски ученици не притежават минимални умения за разбиране и извличане на информация от прост текст, като този дял е нараснал с 4 пункта за десет години.

Дания имаше най-високия ДДС в Европа върху книгите, докато много страни прилагат намалена или специфична ставка. Великобритания не облага с ДДС книгите.

Датските издатели подкрепят премахването на ставката.

В комбинация с "увеличаване на купуването на книги от държавата за обществени и училищни библиотеки, може да се насърчи културата на четене и да се гарантира достъп до физически книги за всички датчани – както деца, така и възрастни", се посочва в доклада, предоставен на министъра в края на май.