Гърция не планира да изпраща войски в Украйна в рамките на гаранциите за сигурност

Няма планове в този момент за изпращане на гръцки военни части в Украйна в рамките на обсъжданите гаранции за сигурност, заяви говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис в интервю за телевизия Скай, предаде БТА.

Той допълни, че изпращането на мироопазващи сили в региона се отнася до следващ етап на консултациите за гаранциите за сигурност. „Дано да стигнем до този етап", каза Маринакис.

Говорителят уточни, че е решение на всяка държава как ще постъпи. „тук ще бъдем и ние, и останалите държави, за да дадем ясен отговор как ще допринесем за нещо подобно, но не и с военни части", заяви Маринакис.

Той се спря и на вчерашното участие на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в две видеоконферентни срещи (на Европейската народна партия и на Европейския съвет), на които той е определил като положително обстоятелството, че вече има „някаква видимост" за мир след разговорите в САЩ и срещата на американския президент Доналд Тръмп и руския Владимир Путин.

„Това, което трябва да подчертаем, е нуждата от незабавно примирие", заяви Маринакис.

Той повтори позицията на Гърция за необходимостта от зачитане на ненарушимостта на границите. „Гърция е суверенна държава и преди и над всичко зачита международното право и в никакъв случай няма да отстъпи от позицията си за ненарушимостта на границите", каза говорителят на гръцкото правителство.

Маринакис отправи критика към представители на опозицията „вдясно от нас, но и вляво", които поставят под съмнение гръцката политика в подкрепа на европейската позиция в полза на Украйна. Той определи подобни нападки като лицемерни и вредни за гръцките национални интереси. „Виждам, че има хора, които искат да правим разлика между нашествениците. Не можеш да осъждаш (турската) инвазия в Кипър, а за една друга инвазия да казваш: „Няма значение, дай да извърнем очи", каза Маринакис и допълни: „Гърция е страна, която се противопоставя на всеки ревизионизъм и не би могла да има друга позиция от тази в подкрепа на отбраняващия се".

„За съжаление в Гърция и в останалия свят има някои, които са избирателно чувствителни. Мисля, че стойността на човешкия живот е една и съща за всеки човек, независимо дали е дете в Украйна или в Палестина, или израелски заложник", каза говорителят на гръцкото правителство.