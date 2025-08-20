Огнеборци от ОАЕ участват в гасенето на горските пожари в Черна гора

Съгласно директивите на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян работна група от ОАЕ е изпратена като подкрепление на екипите за потушаване на горските пожари в Република Черна гора. Групата работи активно в борбата с пожарите в множество райони на страната, предаде БТА по информация на новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Специализиран противопожарен самолет на ОАЕ, превозващ основно оборудване и консумативи, излетя от Абу Даби за Подгорица, за да се присъедини към спешните усилия за овладяване на пожарите. Директивите на Ал Нахян отразяват солидарността на ръководството и народа на ОАЕ с правителството и народа на Черна гора в справянето с безпрецедентните горски пожари, които в момента бушуват балканската страна.