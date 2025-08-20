ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха 6 отрязани човешки глави в Мексико

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21142645 www.24chasa.bg

Огнеборци от ОАЕ участват в гасенето на горските пожари в Черна гора

1136
Мохамед бин Зайед Ал Нахян СНИМКА: Екс/@MohamedBinZayed

Съгласно директивите на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян работна група от ОАЕ е изпратена като подкрепление на екипите за потушаване на горските пожари в Република Черна гора. Групата работи активно в борбата с пожарите в множество райони на страната, предаде БТА по информация на новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Специализиран противопожарен самолет на ОАЕ, превозващ основно оборудване и консумативи, излетя от Абу Даби за Подгорица, за да се присъедини към спешните усилия за овладяване на пожарите. Директивите на Ал Нахян отразяват солидарността на ръководството и народа на ОАЕ с правителството и народа на Черна гора в справянето с безпрецедентните горски пожари, които в момента бушуват балканската страна.

Мохамед бин Зайед Ал Нахян СНИМКА: Екс/@MohamedBinZayed

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини