ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха 6 отрязани човешки глави в Мексико

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21143242 www.24chasa.bg

Ердоган по телефона с Путин: Турция подкрепя усилията за постигане на мир в Украйна

Айше Сали, БТА

836
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза днес в телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, че Анкара подкрепя усилията за установяване на траен мир в Украйна с участието на всички страни, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

"Президентът Ердоган посочи, че следи отблизо развитието на мирния процес, подчертавайки, че Турция искрено се стреми към справедлив мир от началото на войната и че подкрепя подходи, насочени към установяване на траен мир с участието на всички страни," се посочва в съобщението на Дирекцията, цитирано от БТА.

Путин е благодарил на Турция за домакинството на мирните преговори, които се проведоха в Истанбул. 

По време на разговора двамата президенти са обсъдили срещата миналата седмица в Аляска между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, както и двустранните турско-руски отношения, по-специално в областта на търговията.

Ердоган и Путин са изразили мнение, че диалогът между двете страни трябва да продължи.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини