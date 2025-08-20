ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Лавров: Решаването на колективната сигурността в света без участието на Русия не е възможно

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

Да се решат въпросите на колективната сигурност в света без участието на Русия не е възможно, на Запад разбират, че това е "утопия и път за никъде". Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров след разговори в Москва с вицепремиера и министър на външните работи на Йордания Айман ас Сафади, предаде ТАСС.

Руският външен министър Сергей Лавров каза това два дни, след като американският президент Доналд Тръмп прие украинския президент и европейски лидери за дискусии относно гаранциите за сигурността на Украйна, които биха могли да помогнат за прекратяване на войната, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не можем да се съгласим с това, че сега се предлага въпросите, свързани със сигурността, колективната сигурност, да се решават без Руската федерация. Това няма да се получи“, каза Лавров.

„Неведнъж сме обяснявали, че Русия не преувеличава своите интереси, но ще защитаваме законните си интереси твърдо и решително. И съм сигурен, че на Запад и преди всичко в Съединените щати, прекрасно разбират, че сериозното обсъждане на въпроси, свързани със сигурността без Руската федерация, е утопия, път за никъде“, допълни Лавров.

Руският външен министър каза също, че Москва е готова да води преговори във всякакъв формат и да повиши равнището на делегациите в преговорите, но всяка среща между руските и украинските лидери трябва да бъде кулминацията на такива преговори и трябва да бъде внимателно подготвена.

