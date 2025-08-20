Някой във Франция спечели 250 млн. евро от лотарията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Щастлив притежател на билет е спечелил рекордния джакпот от 250 милиона евро на EuroMillions във Франция.

Последният джакпот на Националната лотария EuroMillions беше определен като най-високият в историята на Обединеното кралство, ако някой успееше да познае всичките пет числа и двете щастливи звезди. Джакпотът достигна максималната си стойност от 250 милиона евро, около 210 милиона британски лири за това последно теглене.

Печелившите числа бяха 24, 31, 34, 41 и 43, а щастливите звезди – 06 и 08.

Уебсайтът на EuroMillions обяви един печеливш от джакпота около час след обявяването на числата. Въпреки че все още не са заявили наградата си, стана ясно, че печелившият билет е бил продаден във Франция.

Това следва след като ирландско семейство спечели джакпота от EuroMillions на стойност 250 милиона евро (216 милиона лири) на 17 юни.

Джакпотът достигна максималната си стойност на 6 юни, след като беше прехвърлен няколко пъти.

"Джакпотът от вторник има способността да промени не само живота на победителя, но и живота на приятелите и семейството около него", казва Анди Картър, старши съветник на победителите в Allwyn.

„Затова се уверете, че сте си купили билет, за да имате шанс да спечелите най-голямата печалба в историята на Великобритания", посочва още Картър.

Седем души спечелиха и втората награда, като уцелиха пет числа и една звезда. Очакваната награда за това е 130 554,30 лири.

Седем души уцелиха и пет числа, печелейки 13 561,20 лири.

Общо 78 души уцелиха четири числа и две звезди, като спечелиха награда от 844,70 лири.

1 622 924 души уцелиха две числа, като спечелиха общо 2,50 лири.