ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21143439 www.24chasa.bg

Обектът, паднал в нива в Полша, е военен дрон

2668
Военен дрон. Снимката е илюстративна. Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Обектът, паднал и взривил се в царевична нива в Източна Полша тази нощ, е бил дрон, сочат предварителните данни от разследването, предаде Ройтерс, като се позова на полски прокурор. 

Полша е в състояние на повишена тревога за обекти, навлизащи във въздушното ѝ пространство, след като през 2022 г. украинска ракета падна в полското село Пшеводув и причини смъртта на двама местни жители, пише БТА. 

"Проверката на експлозията показва, че обектът по всяка вероятност е дрон с военно предназначение", заяви пред репортери прокурорът. Той добави, че дронът най-вероятно е бил повреден от експлозиви. 

По-рано полицията съобщи, че неидентифициран обект е паднал в нива в село в източния Люблински окръг, който граничи с Украйна. 

Полската агенция ПАП уточни, че при взрива не е имало ранени. На място полицаите са открили изгорял метал и пластмасови останки, добави агенцията. Тя обясни, че дронът не е имал бойна глава и е съдържал малко количество експлозиви, така че най-вероятно е бил примамка.

Военен дрон. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини