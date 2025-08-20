ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21143542 www.24chasa.bg

Близо 4000 са били вторичните трусове след земетресението от 6,1 в Западна Турция

1072
Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Близо 4000 вторични труса, част от които с магнитуд над 4 по Рихтер, са регистрирани в района на град Съндъргъ (Западна Турция) в десетте дена след земетресението от 6,1 по Рихтер, при който един човек загина в срутила се жилищна сграда, съобщи проф. д-р Хасан Сьозбилир от университета „Докуз Ейлюл“, цитиран от ТРТ Хабер и БТА. 

„Гражданите не трябва да се паникьосват, тъй като това е локална земетръсна активност с тесен обхват. Също така, тъй като в района има повече от един разлом, тя може да се превърне в "земетръсна буря" в определени моменти, но магнитудът на трусовете в подобен случай няма да надвиши 5 по Рихтер“, каза още Сьозбилир. 

Междувременно турската телевизия НТВ съобщи, че при едно от вторичните земетресения в района на град Съндъргъ, което е било с магнитуд 4,3 и е регистрирано тази нощ в 01:10 ч., системата за ранно предупреждение на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) е изпратила фалшив сигнал за „трус с магнитуд 5,5“ до гражданите на окръзите Измир, Истанбул и Бурса, което е предизвикало паника сред някои от тях. 

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини