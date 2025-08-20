ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21143625 www.24chasa.bg

Иранският външен министър: Със САЩ още не сме стигнали до водене на резултатни ядрени преговори

1224
Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Twitter/@IranianWoman

Иран и САЩ все още не са стигнали до момента, в който могат да водят ядрени преговори с очакване за резултати, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс и БТА. 

"Преговорите със САЩ трябва да се състоят в подходящото време. Всяка преговорна фаза има своето време, трябва да е "назрял моментът", за да има смисъл от диалог", посочи Арагчи пред ирански държавни медии. 

"Според мен още не сме достигнали този етап, когато преговорите със САЩ може да бъдат наистина ефективни", допълни той.

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Twitter/@IranianWoman

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини