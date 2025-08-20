Иранският външен министър: Със САЩ още не сме стигнали до водене на резултатни ядрени преговори

Иран и САЩ все още не са стигнали до момента, в който могат да водят ядрени преговори с очакване за резултати, заяви иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Преговорите със САЩ трябва да се състоят в подходящото време. Всяка преговорна фаза има своето време, трябва да е "назрял моментът", за да има смисъл от диалог", посочи Арагчи пред ирански държавни медии.

"Според мен още не сме достигнали този етап, когато преговорите със САЩ може да бъдат наистина ефективни", допълни той.