ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21143826 www.24chasa.bg

Въоръжени палестинци нападнаха военен пост в южната част на Газа

1372
Нападателите са открили стрелба по израелски военнослужещи Снимка: Pixabay

Повече от 15 въоръжени палестинци са нападнали военен пост в южната част на ивицата Газа, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА и БТА. 

Нападателите са открили стрелба по израелски военнослужещи и са използвали противотанкови ракети в района на Хан Юнис, като няколко от тях са влезли във военния обект. 

Израелските войски са отвърнали на огъня, извършили са въздушни нападения и са ликвидирали 10 от нападателите. Израелски медии съобщиха, че целта на нападателите е била отвличане на военнослужещи. 

Трима от израелските военни са били ранени, един от тях - тежко. Израелската армия уточни, че "войските продължават операцията по локализиране и неутрализиране на терористите.

Отговорност за нападението пое военното крило на "Хамас". "Бригадите "Изедин ал Касам" заявиха, че такива акции ще има, докато окупацията не приключи и нашият народ не получи свобода", заявиха от "Хамас".

 

Нападателите са открили стрелба по израелски военнослужещи Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини