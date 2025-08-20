Въоръжени палестинци нападнаха военен пост в южната част на Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 15 въоръжени палестинци са нападнали военен пост в южната част на ивицата Газа, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА и БТА.

Нападателите са открили стрелба по израелски военнослужещи и са използвали противотанкови ракети в района на Хан Юнис, като няколко от тях са влезли във военния обект.

Израелските войски са отвърнали на огъня, извършили са въздушни нападения и са ликвидирали 10 от нападателите. Израелски медии съобщиха, че целта на нападателите е била отвличане на военнослужещи.

Трима от израелските военни са били ранени, един от тях - тежко. Израелската армия уточни, че "войските продължават операцията по локализиране и неутрализиране на терористите.

Отговорност за нападението пое военното крило на "Хамас". "Бригадите "Изедин ал Касам" заявиха, че такива акции ще има, докато окупацията не приключи и нашият народ не получи свобода", заявиха от "Хамас".