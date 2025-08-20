Украинската премиерка обсъди евроинтеграцията на Украйна с Росен Желязков

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко проведе видеоконферентна среща с българския си колега Росен Желязков, като двамата обсъдиха готовността на Украйна да отвори първите клъстери в преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Свириденко съобщи това в публикация в "Телеграм", предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Проведох среща с българския министър-председател Росен Желязков. Украйна е изпълнила всички технически изисквания и е готова да открие първите три преговорни клъстера с ЕС – "Основи", "Вътрешен пазар" и "Външни отношения". Още през септември ЕС ще има възможност да вземе решение за откриването на първия клъстър. Това ще бъде важна стъпка в подкрепа на пътя на Украйна към европейска интеграция. Ние също така подчертаваме, че Украйна и Молдова трябва да вървят напред заедно и оценяваме факта, че България споделя тази позиция“, написа Свириденко.

Тя също така спомена, че на срещата е било обсъдено и образованието.

"Обучението по български език в Украйна ще продължи. Това е важен елемент от нашето взаимно уважение към националните общности", добави Свириденко.

Тя благодари на България за помощта при възстановяването на енергийната система на Украйна, както и за подкрепата за диверсификацията на доставките и проектите за енергийна сигурност.

Както вече съобщи Укринформ, Свириденко заяви, че до края на годината Украйна, заедно с Европейската комисия, ще проведе анализ на съгласуваността между украинското законодателство и правото на ЕС и ще бъде готова да започне преговори за присъединяване по всичките шест клъстера.