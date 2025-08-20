ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Избухна пожар на американски военен кораб край японския остров Окинава

Пожар СНИМКА: Пиксабей

Пожар избухна на американския военен кораб "Ню Орлиънс" край южния японски остров Окинава, съобщи днес японската брегова охрана, цитирана от Ройтерс  и БТА.  

Към момента няма информация за пострадали хора. 

Представител на японското министерство на отбраната заяви, че силите за самоотбрана са се включили в гасенето на пожара, като повече подробности по случая засега не са известни. 

Японската брегова охрана допълни, че един от нейните кораби, намиращ се в близост до американския плавателен съд, също се подготвя да участва в овладяването на огъня.

Няма данни за разлив на петрол в околните води.

