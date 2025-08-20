ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21144174 www.24chasa.bg

US военни ликвидираха висш член на "Ислямска държава" в Сирия

1500
Американски военни са ликвидирали висш член на "Ислямска държава" в Сирия Снимка: Ройтерс

Американски военни са ликвидирали висш член на "Ислямска държава" в Сирия. Това съобщиха разузнавателни източници и сирийски държавни медии, пише RFI.

„Коалиционните сили извършиха въздушен десант, насочен към къща в град Атме“ в провинция Идлиб, съобщи и държавната телевизия на Сирия, цитирайки неназован източник от силите за сигурност.

Операцията е била насочена към иракския гражданин Салах Нуман, известен като Али, който е бил „лидер в "Ислямска държава“, каза източникът, наричайки го „един от най-опасните мъже, издирвани заради участието му в активирането и мобилизирането на клетки на ИД в Сирия“.

Не са публикувала никакви изявления за операция в северозападна Сирия, но трима свидетели, включително собственикът на сградата, където е живял Нуман, казаха пред AFP, че нападението е извършено след полунощ, като съобщиха за звук като от стрелба, както и за прелитащи самолети, пише NOVA.

Държавната телевизия съобщи, че коалиционните сили са нахлули в къщата, където Нуман е живял със семейството и майка си. Застреляли го, след като е скочил от балкона на апартамента им на първия етаж.

Иракски източник от силите за сигурност, пожелал анонимност, каза пред AFP, че Нуман е брат на висш лидер на ИД, който беше убит през 2020 г. при коалиционен удар в провинция Дейр ез Зор в източна Сирия.

Коалицията, водена от САЩ, често извършва удари в Идлиб, насочени срещу последователи на ИДИЛ. Няколко бивши лидери на ИДИЛ са били убити в провинцията, включително при удари на коалицията. Бойците на  "Ислямска държава" все още поддържат присъствие там, особено в обширната сирийска пустиня.

Американски военни са ликвидирали висш член на "Ислямска държава" в Сирия Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини