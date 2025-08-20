ЕК събира мнения за Европейска стратегия за съдебно обучение по цифрови компетентности

Европейската комисия се ангажира с инициатива за обществени консултации и мнения, в рамките на която граждани и предприятия могат да споделят виждането си по редица политики на ЕС и действащото законодателство. На определения за това уебсайт може да бъдат публикувани коментари, които ЕК ще вземе предвид при по-нататъшно разглеждане на тези политики, пише БТА.

Една от инициативите, която понастоящем е отворена за коментари, е Европейска стратегия за съдебно обучение за периода 2025 – 2030 г. по отношение на цифровизацията на правосъдието.

Ефективните правосъдни системи са важни за поддържането на върховенството на закона и другите ценности, на които се основава ЕС.

Стратегията на ЕК цели да предостави на специалистите в областта на правосъдието необходимите умения за прилагане на практика на законодателството на ЕС относно цифровизацията на правосъдието, като това ще доведе до повишаване на ефикасността и качеството на правосъдието, както и на достъпа до него.

Новата стратегия за съдебно обучение за периода 2025 – 2030 г. ще бъде приета в пакет заедно със стратегията за цифровизация на правосъдието, за да се гарантира, че специалистите в областта на правосъдието ще придобият необходимите цифрови умения и знания, отбелязва ЕК.

Регламентът на ЕП и на Съвета на ЕС относно цифровизацията на съдебното сътрудничество изисква от държавите членки да предлагат на специалистите в областта на правосъдието необходимото обучение, а Комисията се задължава да гарантира, че това обучение е сред подкрепяните от съответните финансови програми на ЕС приоритети за обучение.

Наскоро Съветът подчерта значението на съдебното обучение по цифрови инструменти и ИИ в областта на правосъдието и изрази подкрепа за обучението на практикуващи юристи като средство за осигуряване на ефективното прилагане на законодателството на ЕС в областта на гражданското и наказателното правосъдие и основните права.

Освен за цифровизацията, съдебното обучение допринася и за изпълнението на други стратегически приоритети на ЕС. То играе ключова роля при обучението на съдии и прокурори, служители на съда и прокуратурата, съдебни изпълнители, нотариуси, служители в затворите и пробационни служители, както и адвокати.

Настоящи проблеми и нужда от подобрение

Европейската стратегия за съдебно обучение ще бъде разработена по такъв начин, че да се съгласуват усилията на държавите членки и ЕС в областта на съдебното обучение и да се отговори на общите приоритетни потребности от обучение, установени от специалистите в областта на правосъдието във всички държави членки и страни кандидатки за членство.

Към момента 80% от обучението по право на ЕС се финансира на национално равнище, но остава разпокъсано и липсват възможности за полезни взаимодействия. По-добрата координация със стратегията за съдебно обучение ще позволи на държавите членки да постигнат по-голямо въздействие на обучението, да оптимизират националните бюджети, като използват финансирани от ЕС програми, и да засилят цифровото и трансграничното съдебно сътрудничество.

По-координираното обучение за прилагане на законодателството на ЕС в областта на цифровизацията и цифровото правосъдие по-специално би дало повече възможности на специалистите в областта на правосъдието и би допринесло за по-единно, по- квалифицирано и ефикасно европейско пространство на правосъдие, което да е от полза за физическите лица, предприятията и икономическия растеж

От Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2024 г., което представя годишен преглед на показателите за ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи, става ясно, че макар и държавите членки вече да използват цифрови решения в разнороден контекст и в различна степен, все още има значителни възможности за подобрение.

Съдебното обучение по цифровизация, от своя страна, изостава от ускореното преминаване към цифровизация на правосъдието. В доклада на Комисията за съдебното обучение за 2024 г. се посочва, че през 2023 г. едва 2,5% от продължаващото професионално обучение е било насочено към цифровизацията.

Специалистите в областта на правосъдието определят обучението по цифровизация като една от най-неотложните си потребности от обучение. Мнозина от тях подчертават необходимостта от основно обучение по информационни технологии като предпоставка за ефективното използване на специфични цифрови инструменти, пише ЕК.

Силният интерес към приложенията с изкуствен интелект в правната сфера извежда на преден план необходимостта от целево обучение в тази развиваща се област. Освен това видеоконферентната връзка и онлайн заседанията представят различни предизвикателства, вариращи от технически трудности пред защитата на процесуалните и основните права в цифровата среда до ефективно управление на онлайн производствата.

Предварителните резултати от прегледа ЕК на съдебното обучение през последните четири години показват, че наличните средства и бюджет за съдебно обучение биха могли да се координират по-добре за постигане на максимален ефект. Полезните взаимодействия между различните фондове на ЕС и националните бюджети следва да се използват по-добре, а съдържанието на обучението – да бъде по-добре координирано. Необходимо е също така да се адаптират методите за обучение и оценка, за да се гарантира дългосрочното въздействие на финансираното от ЕС съдебно обучение.

План на ЕК

Стратегията за съдебно обучение е вероятно да бъде съсредоточена върху цифровизацията на правосъдието, да осигури благоприятна среда за стратегията за цифровизация на правосъдието и да предостави на специалистите в областта на правосъдието необходимия капацитет, за да овладеят цифровата трансформация на правосъдните системи, както и на икономиката и обществото.

Обучението по законодателството и правните норми на Европейския съюз ще продължи да бъде подкрепяно в съответствие със стратегическите приоритети на ЕС.

Европейската стратегия за съдебно обучение ще има три приоритета на изпълнение.

Преди всичко на специалистите в областта на правосъдието трябва да бъдат предоставени необходимите умения за ефективно използване на цифрови инструменти и инфраструктури (включително технологии с ИИ) в съдебните производства.

Специалистите трябва са имат възможността да получат знанията и уменията, необходими за правилното прилагане на законодателството на ЕС, уреждащо различните аспекти на цифровата икономика и цифровото общество. При обучението следва също така да се подчертават специфичните регулаторни гаранции (например изискванията за защита на данните, основните права и процесуалните права), свързани с използването на цифрови инструменти и инструменти с ИИ, включително в съдебните производства.

Третата цел на ЕК е да се повиши осведомеността на специалистите в областта на правосъдието относно ползите и ограниченията на цифровизацията и технологиите с ИИ в съдебните производства, включително възможността за съдействие при прилагането на нови форми на производства, като например колективните искове.

Комисията отбелязва, че методите на обучение трябва да бъдат разработени по такъв начин, че да осигуряват дългосрочното въздействие на предоставяното обучение.

За да може специалистите да се адаптират към дигиталните работни процеси и да възприемат новите практики, трябва да бъдат въведени методологии за практическо обучение, включително симулации на съдебни процеси. При предложенията за обучение трябва също така да се отчитат различията в равнището на цифровите умения и знания на специалистите в областта на правосъдието.

С цел увеличаване на максимално въздействието на наличните бюджети и създаване на полезни взаимодействия, е необходима по-добра координация на наличните курсове за обучение, финансирани от различни източници, за което ще се изисква сътрудничеството на държавите членки и националните академии и организации за обучение.

Резултати

Изграждането на дигитални компетентности у специалистите в областта на правосъдието би могло да облекчи административната тежест при съдебните производства, като по този начин се спестят разходи и време и се даде възможност на специалистите в областта да се съсредоточат в по- голяма степен върху основните си отговорности.

На практика делата може да бъдат обработвани, проследявани, разглеждани и приключвани по-бързо. Рутинните задачи може да се делегират на ИИ, доколкото това е съвместимо с правата на съответното лице. Видеоконферентна връзка вместо присъствени съдебни заседания може да бъде вариант при определени условия и чрез нея да се улесни достъпът до правосъдие и да се намалят разходите и другите тежести, свързани с пътуването, особено при трансграничните дела.

Като цяло съдебното обучение също така ще подобри познанията по право на ЕС на специалистите в областта на правосъдието и ще осигури правилното му и еднакво прилагане в целия ЕС.