Израел мобилизира хиляди войници от резерва за нови сражения в Газа

Израел Кац Снимка: Екс/ @Israel_katz

Израелската армия съобщи днес, че ще призове десетки хиляди войници от резерва и ще удължи службата на други, за да участват във военна операция в град Газа, предаде Асошиейтед прес. 

Министърът на отбраната Израел Кац планира да нареди започването на нова фаза на операции в някои от най-гъстонаселените места в Газа. Планът, който се очаква през идните дни да получи официално одобрение от началника на щаба, включва призоваване на 60 000 резервисти и удължаване на службата на 20 000 войници, пише БТА. 

Решението е взето на фона на преговорите, целящи постигането на споразумение между Израел и "Хамас" за спиране на сраженията. В същото време международни лидери и правозащитни организации предупреждават, че насилието в ивицата може да задълбочи хуманитарната криза в Газа, където повечето жители са разселени, кварталите са в руини и хората са на ръба на гладуването. 

Представител на армията каза, че войските ще извършват операции в части от град Газа, където досега не са били разполагани и където според Израел "Хамас" продължава да е активен. Израелските войски в кварталите Джабалия и Зейтун в град Газа вече се подготвят за военна операция.

Град Газа е бастион на управляващото и военното крило на "Хамас", но в същото време е и едно от последните места в Северна Газа, където стотици хиляди палестинци са намерили убежище.

Израелските сили взимат на прицел мрежата от подземни тунели там, добави служителят. Въпреки че Израел уби много от високопоставените лидери на "Хамас", части от групировката все още активно се прегрупират и извършват атаки, включително изстрелват ракети към Израел, заяви още той. 

Все още не е ясно кога ще започне операцията, но това е въпрос на време, а мобилизацията на резервистите е сред най-мащабните през последните месеци, отбелязва АП. 

