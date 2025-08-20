3 са убити, а четирима - ранени, при руска атака срещу Константиновка (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските въоръжени сили обстрелваха източния украински град Константиновка в Донецка област с реактивни системи за залпов огън "Смерч", при което бяха убити трима души, а четирима бяха ранени, предаде Укринформ, като се позова на Регионалната прокуратура в Донецка област.

"На 20 август 2025 г. окупационните сили бомбардираха Константиновка. В резултат на нападението от раните си, несъвместими с живота, починаха две жени на 40 и 69 г. и 32-годишен мъж. Четирима други граждани са получили рани от взривове и шрапнели и са получили квалифицирана медицинска помощ", се казва в изявлението, цитирано от БТА

Прокуратурата отбеляза, че ракетите са поразили жилищни райони и местен пазар. При нападението са нанесени щети на частни домове, жилищни блокове, автомобили, търговски обекти и електропроводи.

Управителят на Донецка област Вадим Филашкин призова населението на Константиновка да се евакуира заради увеличаващите се атаки от руските сили, които напредват от три страни към града.

Само вчера руските войски са атакували Константиновка – град, смятан за ключов логистичен център за украинските войски, защитаващи ключова ивица на фронтовата линия - с десет планиращи бомби, добави Филашкин.

"Руснаците умишлено стрелят, за да убиват и осакатяват възможно най-много цивилни", каза областният управител в изявлението си.