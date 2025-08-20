Русия забрани на 21 души достъп до територията си заради антируска дезинформация

Русия заяви днес, че забранява влизането в страната на 21 души, които обвинява, че работейки в "деструктивните британски медии", разпространяват антируски наративи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сред санкционираните лица са журналисти, експерти и служители на неправителствени организации (НПО). Те са добавени в "черния списък" със стотици западни граждани, за които Русия бе въвела забрана за влизане в страната след началото на руската инвазия в Украйна.

"В отговор на продължаващия конфронтационен курс на Лондон, в рамките на който се предприемат усилия за демонизация на нашата страна, активно се изфабрикуват антируски наративи с цел намаляване на влиянието на Москва на международната сцена, а също така продължава отрупването с оръжие на неонацисткия режим в Киев, е взето решение за включването в руския стоп-списък на редица представители на медиите, НПО, консултантски компании и експертната общност във Великобритания", посочи в изявление руското външно министерство, цитирано от ТАСС.

В списъка попадат както британски поданици, така и "сътрудничещи с деструктивните британски медии и консултантски компании граждани на трети държави", се добавя в изявлението.

Великобритания заяви днес, че въвежда нови санкции срещу мрежи за криптовалута, които според Лондон са използвани от Русия, отбелязва Ройтерс.