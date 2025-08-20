Хуманитарни организации: Материали за изграждане на подслон все още не влизат в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международни хуманитарни организации все още не са успели да доставят материали за изграждане на средства за подслон в ивицата Газа, въпреки че израелските власти заявиха, че са вдигнали ограниченията за подобни доставки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Организациите предупредиха, че по-нататъшно отлагане на допускането на материалите ще доведе до още повече смъртни случаи сред палестинците.

Хуманитарните групи казаха, че Израел на практика блокира доставката на материали за изграждане на средства за подслон в продължение на шест месеца, като преди това бяха посочиха липсата на доставки на колчета за палатки, които израелските власти смятат, че могат да имат двойна употреба.

На фона на нарастващата международна загриженост за тежкото положение на палестинците, миналия месец Израел обяви мерки за допускане на повече помощ в ивицата Газа, а в събота каза, че ще започне да допуска внасянето на материали за изграждане на средства за подслон още на следващия ден.

Служители на пет хуманитарни организации, включително агенции на ООН, обаче казаха пред Ройтерс, че материалите, от които се нуждаят голям брой разселени палестинци, все още не са влезли в анклава и обвиниха Израел, че създава бюрократични спънки.

"ООН и нашите партньори не успяха да доставят материали за изграждане на подслон след израелското изявление", заяви говорителят на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) Йенс Лерке.

"Има няколко пречки, които все още трябва да бъдат преодолени, включително израелското митническо освобождаване", добави той.

Организациите "Кеър Интернешънъл", "Шелтър Бокс" и Норвежкият съвет за бежанците също казаха, че все още не са получили разрешение да доставят материали.

Друга международна неправителствена организация заяви, че също не е била в състояние да направи подобни доставки, но очаква разрешение.

Миналия месец ООН съобщи, че липсват палатки за около 1,3 милиона разселени жители на ивицата Газа. Очаква се още хора да бъдат разселени заради израелската операция за превземане на град Газа.

Израелската служба "Когат", отговаряща за гражданското управление на палестинските територии, не е коментирала тези обвинения, но по-рано заяви, че полага значителни усилия да гарантира, че помощта достига ивицата Газа и отрече да ограничава доставките.