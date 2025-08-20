ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Планът на Израел да постави цялата Газа под военен контрол е неприемлив

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган СНИМКА: Х/@RTErdogan

Планът на правителството на Нетаняху да постави цялата ивица Газа под израелски военен контрол е неприемлив, заяви днес турският президент Реджеп Ердоган. Това предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Ердоган обсъди в телефонен разговор с нидерландския премиер Дик Схоф отношенията между Турция и Нидерландия, както и регионални и глобални въпроси, съобщи Дирекцията по комуникации на турското президентство в публикация в турската социална мрежа „Ен Сосял“ (NSosyal).

По време на разговора Ердоган заяви, че е удовлетворяващо да се види как партньорството между Турция и Нидерландия се засилва и че те ще продължат да предприемат стъпки за засилване на сътрудничеството между двете страни особено в отбранителната промишленост.

Той също така каза, че Турция работи за справедлив и траен мир, за да се сложи край на войната между Украйна и Русия, и че Турция, като домакин на Истанбулския процес, ще продължи усилията си.

