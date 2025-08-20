Москва очаква скоро да се проведе тристранна среща с Индия и Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия очаква да продължи доставките на петрол за Индия въпреки допълните мита, които американският президент Доналд Тръмп наложи за индийски стоки заради покупките от страна на Делхи на руски енергоизточници. Това съобщи Ройтерс, цитирайки служители на посолството на Русия в Индия.

Москва се надява на тристранни преговори с Индия и Китай, които да се проведат скоро, са посочили дипломатите.

Президентът Тръмп подписа указ за въвеждане на допълнителни мита от 25 процента върху вноса от Индия, които влизат в сила от 27 август, заради покупките на азиатската страна на руски петрол.

Руският петрол сега представлява 35 процента от общия внос на Индия, докато преди войната в Украйна е бил едва 0,2 процента, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

"Искам да подчертая, че въпреки политическата ситуация можем да прогнозираме същото ниво на внос на петрол (от Индия)", каза на брифинг пред медии Роман Бабушкин, шарже д'афер в руското посолство в Индия.

Той прогнозира, че Индия и Русия ще намерят начини да преодолеят най-новите мита на Тръмп в името на своите "национални интереси".

Заедно с допълнителната ставка от 25 процента общите мита върху индийския внос в САЩ достигат 50 процента.

Според Евгений Грива, заместник-търговски представител на Русия в Делхи, доставките на руски петрол са "много изгодни" за Индия.

Русия предоставя на индийските купувачи отстъпка средно от 5 до 7 процента от цената, каза Грива, добавяйки, че Русия има "много, много специален механизъм" за продължаване на доставките на петрол за Индия.

Освен това Москва е започнала да приема плащания в индийски рупии за своите стоки след възникването на проблеми, които са блокирали милиарди долари в индийските банки, посочи Грива.

Междувременно Русия се опитва да съживи дългогодишните планове за тристранна среща с Индия и Китай, чрез която се цели изграждането на "по-голямо евразийско партньорство".

"Що се отнася до тристранната среща, ние сме доста обнадеждени, че този формат ще бъде възобновен скоро, защото значението му не се поставя под въпрос", каза още Бабушкин и обясни, че подобна среща е тясно свързана "с руската инициатива за установяване на по-голямо евразийско партньорство".

По неговите думи руският президент Владимир Путин ще се срещне с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи по-късно през годината. Очаква се Путин, Моди и китайският президент Си Цзинпин да присъстват и на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), чието начало ще бъде дадено на 31 август.