Полският министър на отбраната за падналия дрон: Русия пак провокира страни от НАТО

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш осъди днес, по думите му, "провокацията" от страна на Русия, след като през нощта руски дрон падна и експлодира в нива в Източна Полша, без да причини жертви, предаде Франс прес.

"За пореден път сме изправени пред провокация от страна на Руската федерация с руски дрон. Това става в ключов момент, когато преговорите за мир (в Украйна) са в ход", заяви Кошиняк-Камиш пред журналисти.

Обектът, който падна през нощта в царевична нива в Източна Полша, е дрон "Шахед" руско производство, каза говорителят на полското външно министерство Павел Вронски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Полша следи с особено внимание обектите, навлизащи във въздушното ѝ пространство, откакто заблудена украинска ракета падна в полското село Пшеводув през 2022 г. и причини смъртта на двама местни жители, припомня Ройтерс.