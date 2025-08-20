ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия ликвидира 10 бойци на "Хамас" пр...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21145136 www.24chasa.bg

Макрон и Лула да Силва обсъдиха митническата политика на САЩ

588
Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва е разговарял днес по телефона с френския си колега Еманюел Макрон, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на правителството на южноамериканската държава. Предмет на разговора са били митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп и търговското споразумение между южноамериканския блок Меркосур (Mercosur - търговска организация, в която участват Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай - бел. ред.) и Европейския съюз, пише в правителственото изявление.

Луиз Инасио Лула да Силва е изразил несъгласието си с облагането на митата върху износа за САЩ на бразилски стоки.

По-рано този месец президентът на Бразилия заяви, че страната му е отворена за търговски преговори със САЩ, но само ако бъде третирана като равноправен партньор.

Лидерите на Бразилия и Франция са се ангажирали и с приключването на преговорите по дългоочакваното споразумение между южноамериканския блок и ЕС до края на годината, пише в изявлението, пише БТА.

Франция е сред страните, които остро се противопоставяха на това споразумение. За да влезе в сила, то трябва да бъде ратифицирано от най-малко 15 от 27-те страни членки на ЕС, представляващи поне 65 на сто от населението на Общността.

Сделката между ЕС и Меркосур се подготвя от около 25 години. Споразумението бе обявено през 2019 г., но то никога не беше официално ратифицирано заради исканията на ЕС за ангажименти за обезлесяването на Амазония и изменението на климата.

Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини